Цыганков отметился результативным действием за Жирону

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отметился ассистом в матче 37-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

На 77-й минуте матча футболист отдал голевую передачу на Порту, который не праздновал гол в ворота своего бывшего клуба. Сейчас там на табло 2:2. Цыганков выполнил великолепный рывок, ему последовала передача из глубины и он отдал партнеру буквально на пустые ворота.

Portu | ???????? Real Sociedad 2-2 Girona pic.twitter.com/VZNSNyXlqM — FOOTBALL UPDATE (@Pakistani_Lad_) May 18, 2025

В текущем сезоне Виктор провел за "Жирону" 30 матчей, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Все результативные действия произошли в играх Ла Лиги.