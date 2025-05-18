Цыганков отметился результативным действием за Жирону
Помог сравнять счет
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отметился ассистом в матче 37-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада".
На 77-й минуте матча футболист отдал голевую передачу на Порту, который не праздновал гол в ворота своего бывшего клуба. Сейчас там на табло 2:2. Цыганков выполнил великолепный рывок, ему последовала передача из глубины и он отдал партнеру буквально на пустые ворота.
Portu | ???????? Real Sociedad 2-2 Girona pic.twitter.com/VZNSNyXlqM— FOOTBALL UPDATE (@Pakistani_Lad_) May 18, 2025
В текущем сезоне Виктор провел за "Жирону" 30 матчей, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Все результативные действия произошли в играх Ла Лиги.
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