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Цыганков отметился результативным действием за Жирону

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Цыганков отметился результативным действием за Жирону

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отметился ассистом в матче 37-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

На 77-й минуте матча футболист отдал голевую передачу на Порту, который не праздновал гол в ворота своего бывшего клуба. Сейчас там на табло 2:2. Цыганков выполнил великолепный рывок, ему последовала передача из глубины и он отдал партнеру буквально на пустые ворота.

В текущем сезоне Виктор провел за "Жирону" 30 матчей, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Все результативные действия произошли в играх Ла Лиги.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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