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Русин отыграл более часа за Хайдук. Как прошел матч для украинца?

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Русин отыграл более часа за Хайдук. Как прошел матч для украинца?

twitter.com/SunderlandAFC

Новина українською

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 35-го тура ХФЛ против "Риеки" (2:1). Он вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут.

Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,6 баллов. Назарий отдал 83% точных пасов, выполнил 2 точных лонгбола, выиграл одно единоборство из 6-ти и трижды сфолил.

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Это был 16-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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