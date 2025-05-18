Русин отыграл более часа за Хайдук. Как прошел матч для украинца?
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twitter.com/SunderlandAFC
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин принял участие в матче 35-го тура ХФЛ против "Риеки" (2:1). Он вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут.
Статистический портал Sofascore оценил его выступление в средние 6,6 баллов. Назарий отдал 83% точных пасов, выполнил 2 точных лонгбола, выиграл одно единоборство из 6-ти и трижды сфолил.
Это был 16-й матч для Русина в футболке "Хайдука". В его активе пока только 1 результативная передача.
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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