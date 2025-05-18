Сухой матч Лунина, ассист Цыганкова, 3 пропущенных у Крапивцова. Оценки украинцев в Ла Лиге

В 37-м туре Ла Лиги "Реал" на выезде победил "Севилью" с Андреем Луниным на воротах (2:0). "Жирона" в компенсированное время уступила в гостях "Реал Сосьедаду“ (2:3). Виктор Цыганков вышел в старте и покинул поле на 87-й минуте, а кипер Владислав Крапивцов провел дебютную встречу не только в составе каталонцев, но и на клубном уровне в целом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Лунина на 6,9 и 7,0 пунктов. У Андрея только 1 сейв, 87% точных пасов (13/15) и 3 длинные точные передачи. Его коллега по позиции из "Жироны" получил 6,4 и 6,9 баллов. У дебютанта 4 сейва, 3 пропущенных (1 с пенальти), 1 успешный выход на мяч, 68% точных пасов (21/31), 7 длинных точных передач и 1 вынос.

У Цыганкова 7,1 и 7,2 пункта – это одни из самых высоких показателей в каталонской команде. Виктор сделал ассист, отдал 68% точных пасов (15/22), 2 ключевые передачи, создал 1 голевую возможность, нанес 1 удар мимо ворот, выиграл по одному единоборству за позицию и воздух, заработал 1 фол, однажды вынес мяч, совершил 2 перехвата и в одном эпизоде удачно использовал дриблинг.