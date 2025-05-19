Наставник Олимпиакоса упомянул Яремчука после победы в Кубке

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар отметил вклад украинского форварда Романа Яремчука в успешно проведенный сезон.

17 мая подопечные испанского специалиста завоевали Кубок Греции , а до этого стали чемпионами страны.

- Что вы чувствуете в связи со 100-летием получившего дубль клуба? Ваш комментарий относительно действий нападающих, которые продолжают забивать даже в концовке сезона.

- Я еще не осознал свои чувства, в ближайшие дни я буду думать о том, что произошло в этом году и чего мы добились. Но всем этим мы обязаны команде и всем игрокам, которые работали вместе и добились всего этого.

Также мы должны сказать, что те, кто играл мало, - это те, кто отдал больше всего команде, потому что они всегда были рядом с ней.

Что я могу сказать о наших нападающих? Они приносят нам пользу. Эль-Кааби продолжает забивать, а Роман (Яремчук - прим.) всегда готов помочь команде, несмотря на то, что не играет все игры подряд", - сказал Мендилибар.