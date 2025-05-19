Игровой день в МЛС: Орландо громит звездный Интер Майами, Ройс кладет дубль команде Смолякова
Украинец получил отдых
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 18 на 19 мая состоялись два матча 14-го тура регулярного чемпионата МЛС.
В одном из них "Интер Майами" с крупным счетом уступил "Орландо". Не помогло "цаплям" даже наличие на поле всех звезд команды в лице Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса.
В другой встрече "ЛА Гэлакси" расписал ничью с "Лос-Анджелесом". Дубль в составе хозяев оформил Марко Ройс. Украинский латераль гостей Артем Смоляков провел всю на скамейке запасных.
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МЛС. 14-й тур
"Интер Майами" – "Орландо" 0:3
Голы: Муриель, 43, Пашалич, 53, Торгаллсон, 90+4
"ЛА Гэлакси" – "Лос-Анджелес" – 2:2/
Голы: Ройс, 6, 87 – Буанга, 13, Ордаз, 50
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