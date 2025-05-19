Веселье в столице с участием Ярмолюка. Брентфорд - Фулхэм 2:3. Видео голов и обзор матча
Битва соседей по таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" c трудом обыграл "Брентфорд" на выезде в 37-м туре чемпионата Англии.
Уступая до перерыва со счетом 1:2, "дачники" во втором тайме забили сопернику два решающих гола.
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел на поле 75 минут.
АПЛ, 37-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
"Брентфорд" — "Фулхэм" 2:3
Голы: Мбемо (22), Висса (43) — Хименес (16), Кейрни (68), Уилсон (70)
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