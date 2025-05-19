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Веселье в столице с участием Ярмолюка. Брентфорд - Фулхэм 2:3. Видео голов и обзор матча

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Веселье в столице с участием Ярмолюка. Брентфорд - Фулхэм 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фулхэм" c трудом обыграл "Брентфорд" на выезде в 37-м туре чемпионата Англии.

Уступая до перерыва со счетом 1:2, "дачники" во втором тайме забили сопернику два решающих гола.

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк провел на поле 75 минут.

АПЛ, 37-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

"Брентфорд" — "Фулхэм" 2:3

Голы: Мбемо (22), Висса (43) — Хименес (16), Кейрни (68), Уилсон (70)

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Брентфорд (Лондон) Фулхэм (Лондон) АПЛ обзор Егор Ярмолюк
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