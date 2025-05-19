Борнмут уже не собирается отпускать Забарного. Что привело к такому решению?
Придется подождать
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"Борнмут" постарается отклонить любые предложения по Илье Забарному в летнее трансферное окно. Об этом сообщает GiveMeSport.
По информации источника, радикально снизил шансы украинского центрбека на трансфер из английского клуба
Отмечается, что в стане "Борнмута" ни в коем случае не хотят допустить существенного ослабления состава потерей двух основных центральных защитников, и намерены продолжать прогрессировать под руководством Андони Ираолы.
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Напомним, что ранее в услугах Забарного были заинтересованы "Челси", "Ньюкасл", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".
По итогам 37-и туров "Борнмут" находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ с перспективой финишировать в топ-10.
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