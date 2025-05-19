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"Красава". Несмотря на три пропущенных, Жирона поздравила украинского кипера с дебютом

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Владислав Крапивцов дебютировал в Ла Лиге

"Красава". Несмотря на три пропущенных, Жирона поздравила украинского кипера с дебютом

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 18 мая, в рамках 37 тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде играла с "Реалом Сосьедад".

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Тренерский штаб каталонцев, выполнив задачу на сезон по сохранению команды в элитном дивизионе, выставил на на игру довольно экспериментальный состав. Так, в этом поединке в воротах "Жироны" дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов.

В итоге, "Жирона" проиграла 2:3, но несмотря на три пропущенных гола, клуб обратился к вратарю в социальных сетях и поздравил его с первым выходом на поле в официальных матчах.

"С дебютом, Влад. Красава", – написал клуб.

"Красава". Несмотря на три пропущенных, Жирона поздравила украинского кипера с дебютом - изображение 1
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Жирона Владислав Крапивцов
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