"Красава". Несмотря на три пропущенных, Жирона поздравила украинского кипера с дебютом

В воскресенье, 18 мая, в рамках 37 тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде играла с "Реалом Сосьедад".

Тренерский штаб каталонцев, выполнив задачу на сезон по сохранению команды в элитном дивизионе, выставил на на игру довольно экспериментальный состав. Так, в этом поединке в воротах "Жироны" дебютировал украинский голкипер Владислав Крапивцов.

В итоге, "Жирона" проиграла 2:3, но несмотря на три пропущенных гола, клуб обратился к вратарю в социальных сетях и поздравил его с первым выходом на поле в официальных матчах.

"С дебютом, Влад. Красава", – написал клуб.