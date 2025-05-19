Николай Кухаревич: путь через аренды к еврокубкам

Сезон 2024/2025 для "Хиберниана" сложился весьма успешно. Команда закрепилась в верхней части турнирной таблицы в Шотландской Премьер-лиги. Стоит отметить ключевой момент в виде прогресса арендованного украинского нападающего Николая Кухаревича. В своем последнем матче он забил гол, который позволил "Хиберниану" не проиграть и закрепиться на третьей строчке. А это означает, что "Хибс" будет представлять Шотландию в следующем сезоне на евроарене. Кухаревич не входит в список лучших бомбардиров чемпионата, но тем не менее свой вклад он внес. Теперь клубу нужно усердно готовиться к Лиге Европы.

"Очень рад, что помог команде обеспечить третье место. Это был трудный путь, но мы боролись вместе до конца. Огромное спасибо нашим потрясающим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона. Увидимся дома в субботу", – написал Кухаревич в своем Instagram.

Карьера украинца развивалась зигзагообразно через Бельгия, Францию и, наконец, Шотландию. Именно здесь болельщики обратили внимание на вектор развития и не против продления аренды Николая. Нападающий представляет собой редкий сплав физики, настойчивости и тактической гибкости. Да, он не всегда получает место в основном составе, но Кухаревич не просто временное усиление для "Хибс" – он один из тех, на ком строится наступательная структура клуба.

Путь к профессиональному футболу

Николай Кухаревич родился 1 июля 2001 года. Футбольная карьера началась в "Волыне", где украинец выступал за молодежку (U-19). Там нападающий провел полтора сезона. За это время он принял участие в 31 матче, в которых забил 17 голов. Он не был типичным "вундеркиндом" – путь к стабильному профессионализму оказался сложным. После достойного выступления в родной команде на него обратили внимание в "Рухе". Дебют в Премьер-лиге случился летом 2020 года. Кухаревич вышел в старте и был заменен на 55-й минуте, а его команда разгромно уступила со счетом 2:5.

За два неполных сезона нападающий провел 20 игр в составе "Руха". Николай сумел отличиться только четырьмя голами и после этого тренерский штаб принял решение перевести его в U-21. Не самые впечатляющие цифры, но на том этапе Кухаревич находился в поиске собственного игрового лица. И вот он – долгожданный трансфер в "Труа". Прогресс стал виден, когда он покинул Украину ради опыта в более тактически насыщенных чемпионатах.

Европейский вояж: Франция, Бельгия и Шотландия

В 2021 году Кухаревич оказался в "Труа", клубе, входящем в структуру "City Football Group". Здесь он провел два матча в Лиге 1 — не сумев проявить себя, но получив бесценный опыт работы в интенсивной, системной среде. Следующим шагом стал переход в бельгийский "Хеверли Лувен". В первый сезон (2021/22) он сыграл 6 матчей, не забив голов, но уже в следующем оказался отдан в аренду в "Хиберниан". Это был тяжелый отрезок, когда казалось, что его прогресс застопорился. Но аренда в Шотландию изменила все.

Взлет в "Хиберниане" произошел для многих болельщиков абсолютно внезапно. Но это может показаться на первый взгляд. Зачастую игроку просто нужно найти свою команду и чемпионат, который поможет ему раскрыться. Так и произошло – уже в первом сезоне он провел 15 матчей, где забил 6 голов, а средняя оценка составила 6,8. Николай показал, что может быть не просто джокером со скамейки, а полноценным конкурентом за место в старте. Его игра в системе "Хиберниана", построенной на резком переходе из обороны в атаку, отлично раскрыла его сильные качества.

Но срок аренды подошел к концу, а тренерский штаб "Труа" не видел украинца в основном составе. Французы приняли решение о продаже нападающего. Следующим местом остановки был "Суонси". Но здесь также мимо и у Николая не получилось закрепиться в основе. Снова аренда и возврат в "Хибс". И вот он – сезон 2024/2025, который стал еще более продуктивным. Здесь он провел 25 матчей – столько же, сколько было в трех последних сезонах. Забил 6 голов, один из которых и помог его команде пробиться в Лигу Европы.

Игровой стиль

Рост 193 см, отличная игра корпусом, умение удерживать мяч спиной к воротам. В дуэлях — особенно в воздухе – он часто оказывается победителем. Это позволяет "Хиберниану" использовать его как "target man", переводя длинные передачи через треть поля. Благодаря своей выносливости Николай не проседает в концовках игр и может изменить ход матча, когда соперник уже устал. Завершение атак – один из козырей украинца. Несмотря на не самую яркую результативность (6 голов в 25 матчах), Кухаревич отлично открывается в штрафной и знает, как пользоваться пространством. Он регулярно наносит 2–3 удара за матч, причем 70% из них – из опасной зоны. Его голы чаще всего приходят после коротких передач или навесов с флангов.

Голы – это конечно здорово, но игра без мяча также является основой любой позиции. Это один из недооцененных компонентов его игры. Николай активно участвует в прессинге, перекрывает зоны, отрабатывает глубоко. В среднем он совершает 5–6 активных оборонительных действий в матче, в том числе перехваты и подборы в зоне средней третьей поля. И абсолютно неважно в какой формации выходит "Хибс" – Кухаревич может пожертвовать своей результативностью в угоду результата. Он смело оттягивает на себя несколько защитников, тем самым дает пространство партнерам.

"Хиберниан" не всегда придерживается одной расстановки, а это означает, что тренерскому штабу нужны универсальные игроки. Важный элемент в прогрессе Николая – способность адаптироваться под разные схемы. Одна из основных формаций – это 4-2-3-1 или же с тремя защитниками, где Кухаревич выступает единственным форвардом. Или же 4-4-2 с перестройкой в 3-5-2, где Николай задействуется вторым нападающим, с функцией стягивать оборону на себя и открывать зоны. На протяжении своей карьеры Кухаревич прошел через периоды нестабильности и сомнений. Отсутствие регулярной игровой практики во Франции и Бельгии могло сломать кого угодно, но он остался верен себе и продолжал работать. Текущий уровень его зрелости – это результат внутренней трансформации: от игрока, которого "таскают" по арендам, до футболиста, способного тащить команду.

Будущее

Глядя на вектор развития карьеры и клубы, в которых играл Николай невооруженным взглядом видно, что "Хиберниан" – это тот клуб, который нужен Кухаревичу. Но он здесь в аренде и уже скоро она подойдет к концу, а это означает, что нужно возвращаться в "Суонси". Команда выступает в Чемпионшипе и является уверенным середняком. А в Шотландии украинец может проявить себя в Лиге Европы, да и не факт, что вернувшись из аренды у него получиться закрепиться в основе. Плюс ко всему за ним уже наблюдают скауты из Европы. Французы помнят, что он не сумел заиграть у них в лиге, но сейчас это абсолютно новая версия Кухаревича.

По информации многих медиа, а также инсайдеров Николаем всерьез заинтересовался клуб из Словакии. "Слован" с отрывом забрал местный чемпионат и теперь будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. Но доминация у себя дома отнюдь не означает успех на евроарене. Потому клуб принимает грамотное решение о усиление и здесь можно рассмотреть опцию аренды с правом выкупа. Да и к тому же словаки уже знакомы с украинскими игроками, потому как в составе есть Игнатенко. Данил провел очень достойный сезон и демонстрирует стабильность. Это и могло сыграть немалую роль в принятие решения по Кухаревичу. Выбор сложный, потому как в Шотландии Николай может играть в Лиге Европы и ему здесь комфортно. "Слован" – это новый вызов, но и задачи куда серьезнее.

В любом случае многое будет зависеть от "Суонси" и как они видят будущее своего игрока. Но возврат в Чемпионшип не сулит ничего хорошего. Представителям Кухаревича следует выносить вопрос на обсуждение и предлагать свои варианты. После хорошего выступления в этом сезоне он может претендовать на полноценный выкуп "Хибс". И если он продолжит прогрессировать теми же темпами, его имя вскоре станет привычным в обзорах ведущих европейских лиг. В эпоху, когда нападающих оценивают не только по количеству голов, а по их влиянию на игру, Кухаревич – это ценный актив и пример футболиста, ставшего сильнее благодаря трудностям.