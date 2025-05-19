Бохум попрощался со скандальным Ордецом
И еще с девятью игроками
vfl-bochum.de
"Бохум" который по итогам сезона вылетел из Бундеслиги, объявил о расставании сразу с 10 игроками.
Среди них находится и 32-летний украинский центрбек Иван Ордец.
Кроме Ордеца, клуб покинут еще Бернардо, Пауль Граве, Мохаммед Толба, Антони Лосилла, Кристиан Гамбоа, Майрон Баду, Том Краусс, Йоргос Масурас и Яков Медич.
Иван Ордец играет за "Бохум" с 2022 года. Сначала он играл на правах аренды одного из российских клубов, а в 2024 году присоединился в качестве свободного агента. На его счету 1 гол в 82 матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Бохум
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ротань уходит из Александрии? На него есть два основных претендента из Украины
- Один из лидеров Шахтера выразил желание покинуть клуб
- Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона
- Украинский голкипер получил вызов в сборную Гонконга
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000