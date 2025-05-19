Бохум попрощался со скандальным Ордецом

"Бохум" который по итогам сезона вылетел из Бундеслиги, объявил о расставании сразу с 10 игроками.

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Среди них находится и 32-летний украинский центрбек Иван Ордец.

Кроме Ордеца, клуб покинут еще Бернардо, Пауль Граве, Мохаммед Толба, Антони Лосилла, Кристиан Гамбоа, Майрон Баду, Том Краусс, Йоргос Масурас и Яков Медич.

Иван Ордец играет за "Бохум" с 2022 года. Сначала он играл на правах аренды одного из российских клубов, а в 2024 году присоединился в качестве свободного агента. На его счету 1 гол в 82 матчах.