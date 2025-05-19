Два европейских клуба предлагают Лунину более выгодные финансовые условия, чем у него в Реале, - СМИ

Два европейских клуба проявляют интерес к украинскому голкиперу " Реала " Андрею Лунину.

Как сообщает Defensa Central, речь идет о турецком "Галатасарае" и английской "Астон Вилле".

При этом, по данным источника, оба клуба готовы предложить украинцу лучшие условия, чем те, что он имеет в мадридском клубе.

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Агент украинца Жорже Мендеш уже донес до мадридского клуба информацию о заинтересованности в Лунине.

Но при этом отмечается, что Хаби Алонсо, который должен возглавить "Реал", пока что выступает против того, чтобы продавать украинца, а все решения относительно возможного трансфера будут приниматься после завершения клубного чемпионата мира, который с 15 июня по 13 июля 2025 года пройдет в США.

Ну и напомним, что в этом сезоне украинец провел за "Реал" 13 поединков, в которых пропустил 19 голов и пять раз отыграл на ноль.

Действующий контракт украинца со "сливочными" рассчитан до лета 2030 года.