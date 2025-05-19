"Я ему очень доверяю", - тренер Жироны оценил дебют украинского вратаря

В воскресенье, 18 мая, украинский вратарь Владислав Крапивцов дебютировал за "Жирону" в матче Ла Лиги против "Реал Сосьедад" (2:3).

Главный тренер каталонцев Мичел прокомментировал первую игру 19-летнего украинского голкипера в составе его команды.

"Влад - игрок, которому я очень доверяю. Это молодой футболист, у которого есть характер, и он мне очень понравился. У него есть личность, футбольное видение и невероятные физические качества.

Команде нужно было увидеть его личность в важном матче. Поэтому он сыграл, и я очень доволен его выступлением, поскольку он провел отличный матч

Сегодня играл Влад, а что будет на следующей неделе – еще не знаю", - сказал Мичел.