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"Я ему очень доверяю", - тренер Жироны оценил дебют украинского вратаря

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Владислав Крапивцов дебютировал за первую команду Жироны в Ла Лиге

"Я ему очень доверяю", - тренер Жироны оценил дебют украинского вратаря

Жирона

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В воскресенье, 18 мая, украинский вратарь Владислав Крапивцов дебютировал за "Жирону" в матче Ла Лиги против "Реал Сосьедад" (2:3).

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Главный тренер каталонцев Мичел прокомментировал первую игру 19-летнего украинского голкипера в составе его команды.

"Влад - игрок, которому я очень доверяю. Это молодой футболист, у которого есть характер, и он мне очень понравился. У него есть личность, футбольное видение и невероятные физические качества.

Команде нужно было увидеть его личность в важном матче. Поэтому он сыграл, и я очень доволен его выступлением, поскольку он провел отличный матч

Сегодня играл Влад, а что будет на следующей неделе – еще не знаю", - сказал Мичел.

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"Красава". Несмотря на три пропущенных, Жирона поздравила украинского кипера с дебютом
Мичел Санчес Жирона Владислав Крапивцов
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Источник:
estadio deportivo
Опубликовал: Михаил Черныш
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