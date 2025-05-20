Впервые в сезоне. Украинец попал в команду тура в чемпионате Польши
Он отметился голом в третьем матче подряд
Фото - Klub Sportowy Lechia Gdańsk
Полузащитник гданьской "Лехии" Иван Желизко попал в команду тура в чемпионате Польши по итогам 33-го раунда Экстраклясы. Это его первая подобная награда в этом сезоне.
В матче с "Погонь Щецин" (3:3) 24-летний украинец отметился голом, забив в третьем поединке подряд. До этого Желизко забивал в матчах против "Короны Кельце" (3:2) и "Краковии" (0:2).
Przedostatnia kolejka, topowa jedenastka! ⭐ pic.twitter.com/6e10shkPR9— PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 20, 2025
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Добавим, что в текущем сезоне Экстраклясы Иван Желизко провел 24 матча за "Лехию", отметившись тремя голами.
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Источник:PKO BP Ekstraklasa
Опубликовал: Андрей Журба
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