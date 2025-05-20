  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Впервые в сезоне. Украинец попал в команду тура в чемпионате Польши

В тренде

Впервые в сезоне. Украинец попал в команду тура в чемпионате Польши

Наши за границей

Он отметился голом в третьем матче подряд

Впервые в сезоне. Украинец попал в команду тура в чемпионате Польши

Фото - Klub Sportowy Lechia Gdańsk

Новина українською

Полузащитник гданьской "Лехии" Иван Желизко попал в команду тура в чемпионате Польши по итогам 33-го раунда Экстраклясы. Это его первая подобная награда в этом сезоне.

В матче с "Погонь Щецин" (3:3) 24-летний украинец отметился голом, забив в третьем поединке подряд. До этого Желизко забивал в матчах против "Короны Кельце" (3:2) и "Краковии" (0:2).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в текущем сезоне Экстраклясы Иван Желизко провел 24 матча за "Лехию", отметившись тремя голами.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
"Я ему очень доверяю", - тренер Жироны оценил дебют украинского вратаря
yellow-arrow
Два европейских клуба предлагают Лунину более выгодные финансовые условия, чем у него в Реале, - СМИ
Лехия (Гданьск) Экстракласса чемпионат Польши Иван Желизко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
PKO BP Ekstraklasa
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости