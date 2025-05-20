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Челси подает в суд? В НОК Украины пояснили, почему так долго нет информации о пробе B Мудрика

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Член НОК Вячеслав Попов сообщил, что Челси обратился в суд для поиска виновных

Челси подает в суд? В НОК Украины пояснили, почему так долго нет информации о пробе B Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов высказал свое мнение, почему так долго продолжается расследование дела футболиста Михаила Мудрика, который был отсранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.

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– Вопрос относительно Михаила Мудрика. В его организме обнаружили мельдоний, впоследствии была информация, что открыли пробу В. Прошло уже полгода, но окончательный приговор до сих пор не вынесен. Что происходит?

– Мельдоний держится в крови 3–3,5 месяца. За это время могут еще раз проверить, если потребуется. Там сложное дело. В нашей федерации футбола проверяли у соответствующих лиц всю документацию по аптеке, доктора проходили тест на детекторе лжи. Писали докладные записки и так далее. Расследование продолжается.

– Как долго оно может затянуться?

– Насколько мне известно, дело переходит в юридическую плоскость. "Челси" будет искать виновных в суде. Английский клуб приобрел футболиста за 100 миллионов евро. Будут определенные расходы, которые кому нужно покрывать. Англичане, кажется, хотят переложить финансовое бремя на нашу федерацию.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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