Челси подает в суд? В НОК Украины пояснили, почему так долго нет информации о пробе B Мудрика
Член НОК Вячеслав Попов сообщил, что Челси обратился в суд для поиска виновных
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Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов высказал свое мнение, почему так долго продолжается расследование дела футболиста Михаила Мудрика, который был отсранен от футбола из-за обвинений в употреблении запрещенных веществ.
– Вопрос относительно Михаила Мудрика. В его организме обнаружили мельдоний, впоследствии была информация, что открыли пробу В. Прошло уже полгода, но окончательный приговор до сих пор не вынесен. Что происходит?
– Мельдоний держится в крови 3–3,5 месяца. За это время могут еще раз проверить, если потребуется. Там сложное дело. В нашей федерации футбола проверяли у соответствующих лиц всю документацию по аптеке, доктора проходили тест на детекторе лжи. Писали докладные записки и так далее. Расследование продолжается.
– Как долго оно может затянуться?
– Насколько мне известно, дело переходит в юридическую плоскость. "Челси" будет искать виновных в суде. Английский клуб приобрел футболиста за 100 миллионов евро. Будут определенные расходы, которые кому нужно покрывать. Англичане, кажется, хотят переложить финансовое бремя на нашу федерацию.
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