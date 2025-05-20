СМИ: На Довбика сейчас есть единственный реальный претендент. И он из Турции

Итальянские СМИ продолжают писать о том, что украинский форвард " Ромы " Артем Довбик не является неприкасаемым и летом может покинуть клуб.

Римский клуб готов продать 27-летнего украинца, но при этом повесил на него ценник в 40 млн евро.

Также отмечается, что единственным реальным претендентом, который может "потянуть" такую сумму, является турецкий "Бешикташ". Бюджет клуба позволяет делать дорогостоящие покупки, но при этом, чтобы снизить цену на Довбика, турки готовы отдать перспективного 21-летнего левого защитника Эмреджана Терзи, которым якобы активно интересуется "Рома".

Напомним, что ранее в СМИ была информация, что к Довбику проявляют интерес испанские "Жирона" и "Бетис".

Форвард перешел в "Рому" из "Жироны" прошлым летом за 30.5 млн евро. Контракт игрока действует до 30 июня 2029 года.

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В этом сезоне в активе Артема 45 матчей, 17 голов и 4 ассиста.