СМИ: На Довбика сейчас есть единственный реальный претендент. И он из Турции
Рома хочет получить за игрока 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянские СМИ продолжают писать о том, что украинский форвард "
Римский клуб готов продать 27-летнего украинца, но при этом повесил на него ценник в 40 млн евро.
Также отмечается, что единственным реальным претендентом, который может "потянуть" такую сумму, является турецкий "Бешикташ". Бюджет клуба позволяет делать дорогостоящие покупки, но при этом, чтобы снизить цену на Довбика, турки готовы отдать перспективного 21-летнего левого защитника Эмреджана Терзи, которым якобы активно интересуется "Рома".
Напомним, что ранее в СМИ была информация, что к Довбику
Форвард перешел в "Рому" из "Жироны" прошлым летом за 30.5 млн евро. Контракт игрока действует до 30 июня 2029 года.
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В этом сезоне в активе Артема 45 матчей, 17 голов и 4 ассиста.
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