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Бущан пропустил мяч на 27-й секунде и после ошибки на выходе в матче против Аль-Иттихад

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Неудачное начало матча для Георгия

Бущан пропустил мяч на 27-й секунде и после ошибки на выходе в матче против Аль-Иттихад

Al Shabab

Новина українською

Для украинского вратаря "Аль-Шабаб" Георгия Бущана матч против чемпионов Саудовской Аравии, команды "Аль-Иттихад", начался крайне неудачно.

Уже на 27-й секунде игры Бущан пропустил первый мяч, что стало неприятным сюрпризом для его команды.

Впоследствии, ситуация осложнилась, голкипер покинул свои ворота, что привело к еще одному опасному моменту у его ворот.

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Георгий Бущан Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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