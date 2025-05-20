Бущан пропустил мяч на 27-й секунде и после ошибки на выходе в матче против Аль-Иттихад

Для украинского вратаря "Аль-Шабаб" Георгия Бущана матч против чемпионов Саудовской Аравии, команды "Аль-Иттихад", начался крайне неудачно.

Уже на 27-й секунде игры Бущан пропустил первый мяч, что стало неприятным сюрпризом для его команды.

Впоследствии, ситуация осложнилась, голкипер покинул свои ворота, что привело к еще одному опасному моменту у его ворот.