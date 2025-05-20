Матч с чемпионом – пока мимо. Бущан пропустил мяч на 27-й секунде, а затем еще один после ошибки на выходе

Для украинского вратаря "Аль-Шабаба" Георгия Бущана матч против чемпионов Саудовской Аравии, команды "Аль-Иттихад", начался крайне неудачно.

Уже на 27-й секунде игры Бущан пропустил первый мяч, что стало неприятным сюрпризом для его команды.

Впоследствии ситуация осложнилась, голкипер покинул свои ворота, что привело к еще одному опасному моменту у его ворот. Голевому.

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