Бущан получил худшую оценку в матче против Аль-Иттихада
Портал Sofascore оценил игру украинца
instagram.com/alshababsaudifc
20 мая "Аль-Шабаб" Георгия Бущана в рамках 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии сыграл против "Аль-Иттихада" (2:3).
После матча Sofascore оценил игру украинца в 5.9.
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Бущан, который вышел в стартовом составе команды, пропустил три гола, а также отдал 100% точных передач.
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