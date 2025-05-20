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Бущан получил худшую оценку в матче против Аль-Иттихада

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Портал Sofascore оценил игру украинца

Бущан получил худшую оценку в матче против Аль-Иттихада

instagram.com/alshababsaudifc

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

20 мая "Аль-Шабаб" Георгия Бущана в рамках 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии сыграл против "Аль-Иттихада" (2:3).

После матча Sofascore оценил игру украинца в 5.9.

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Бущан, который вышел в стартовом составе команды, пропустил три гола, а также отдал 100% точных передач.

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Георгий Бущан Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Аль-Шабаб (Эр-Рияд)
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