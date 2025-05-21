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Качараба забил свой первый гол в Словакии. И сразу - в плей-офф за еврокубки

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ДАК 1904 борется за попадание в Лигу конференций

Качараба забил свой первый гол в Словакии. И сразу - в плей-офф за еврокубки

Фото: DAC 1904

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 20 мая, в Словакии состоялись полуфинальные матчи плей-офф раунда чемпионата за право играть в Лиге Конференций.

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В одном из этих поединков ДАК 1904 украинца Тараса Качарабы играл с "Михаловце".

Украинский защитник вышел в стартовом составе своей команды и даже забил гол, сравняв счет в матче на 43-й минуте. В итоге, ДАК 1904 забил еще один гол, одержал победу 2:1 и теперь в финале сыграет с "Побрезова", которая во втором полуфинале в серии пенальти обыграла "Кошице" (2:2, 5:4 пен.).

Отметим, что это первый гол Качарабы в Словакии. Тарас провел 27 матчей чемпионата, 1 поединок Кубка и 2 игры Лиги конференций.

Плей-офф за попадание в Лигу конференций. Полуфинал.

ДАК 1904 – "Михаловце" 1:1

Голы: Качараба, 43, Джуканович, 57 – Кизиридис, 15

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