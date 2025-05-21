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Клубы с украинцами в составе интересуются потенциальным переходом Зинченко

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Это было бы перспективное соглашение

Клубы с украинцами в составе интересуются потенциальным переходом Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, вероятно, покинет Лондон уже этим летом. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра. Одним из главных претендентов на 28-летнего игрока остается дортмундская "Боруссия", однако конкуренция растет.

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По данным источника, серьезный интерес к Зинченко также проявляют "Эвертон" и "Рома". Оба клуба рассматривают возможность подписания украинца.

Напомним, в текущем сезоне Александр провел 22 поединка во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

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Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко Артем Довбик Рома (Италия) Виталий Миколенко
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Источник:
FootballHub, Пабло Олівейра
Опубликовал: Александр Симченко
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