Клубы с украинцами в составе интересуются потенциальным переходом Зинченко
Это было бы перспективное соглашение
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко, вероятно, покинет Лондон уже этим летом. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра. Одним из главных претендентов на 28-летнего игрока остается дортмундская "Боруссия", однако конкуренция растет.
По данным источника, серьезный интерес к Зинченко также проявляют "Эвертон" и "Рома". Оба клуба рассматривают возможность подписания украинца.
Напомним, в текущем сезоне Александр провел 22 поединка во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.
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