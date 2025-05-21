Миколенко попал в сборную тура АПЛ по версии SofaScore

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в символическую сборную 37-го тура АПЛ по версии статистического портала SofaScore.

Украинец отыграл все 90 минут в матче против "Саутгемптона", помог команде не пропустить и способствовал победе со счетом 2:0. Его действия были оценены в 8.3 балла.

Стоит отметить, что Миколенко - не единственный представитель "ирисок" в символической команде. В числе лучших также оказался Илиман Ндиайе, который оформил дубль в ворота "красно-белых" и получил наивысшую оценку - 9.2.

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Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел 36 матчей за "Эвертон" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.