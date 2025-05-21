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Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина

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Рассчитывает ли на украинского легионера?

Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" этим летом.

Согласно данным DefensaCentral, будущего главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо уже проинформировали о ситуации с Луниным. Испанский специалист выступает за сохранение украинца в составе команды.

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Отмечается, что какие-либо решения по будущему Лунина могут быть приняты уже после окончания клубного чемпионата мира.

В качестве альтернативы Андрею "Реал" рассматривает Кепу Аррисабалагу или Жоана Гарсию.

Контракт Лунина с "королевским" клубом рассчитан до середины 2030 года.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
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Источник:
DefensaCentral
Опубликовал: Александр Бураков
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