Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" этим летом.

Согласно данным DefensaCentral, будущего главного тренера "сливочных" Хаби Алонсо уже проинформировали о ситуации с Луниным. Испанский специалист выступает за сохранение украинца в составе команды.



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Отмечается, что какие-либо решения по будущему Лунина могут быть приняты уже после окончания клубного чемпионата мира.

В качестве альтернативы Андрею "Реал" рассматривает Кепу Аррисабалагу или Жоана Гарсию.

Контракт Лунина с "королевским" клубом рассчитан до середины 2030 года.