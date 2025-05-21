Вернулся ли к тренировкам? Известны новые подробности о состоянии Довбика
Есть шансы набрать кондиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик восстановился после мышечного повреждения, которое не позволило ему сыграть с "Миланом" на прошлых выходных. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Источник пишет, что тесты не выявили травмы у Довбика, но за состоянием игрока медицинский штаб будет следить ежедневно.
Пока что Артем занимается на тренировках по индивидуальной программе и расчитывает попасть в заявку "волков" на матч с "Торино", который состоится 25 мая.
Напомним, что перед заключительным туром чемпионата Италии "Рома" находится в расстоянии одного балла от зоны Лиги чемпионов.
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Источник:Corriere dello Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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