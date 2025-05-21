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Вернулся ли к тренировкам? Известны новые подробности о состоянии Довбика

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Есть шансы набрать кондиции

Вернулся ли к тренировкам? Известны новые подробности о состоянии Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик восстановился после мышечного повреждения, которое не позволило ему сыграть с "Миланом" на прошлых выходных. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Источник пишет, что тесты не выявили травмы у Довбика, но за состоянием игрока медицинский штаб будет следить ежедневно.

Пока что Артем занимается на тренировках по индивидуальной программе и расчитывает попасть в заявку "волков" на матч с "Торино", который состоится 25 мая.

Напомним, что перед заключительным туром чемпионата Италии "Рома" находится в расстоянии одного балла от зоны Лиги чемпионов.

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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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