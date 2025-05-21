Заслужил. Украинского дебютанта Жироны прогнали через "коридор славы". ВИДЕО

18 мая в матче 37-го тура чемпионата Испании против "Реала Сосьедад" в составе "Жироны" дебютировал 19-летний украинский голкипер Владислав Крапивцов.

Несмотря на поражение 2:3, украинец получил похвалу от главного тренера команды Мичела.

Ну а после матча появилось видео, как на тренировке игроки "Жироны" поздравили дебютантов, которых было четверо, своеобразным, но понятным для футболистов "коридором славы".