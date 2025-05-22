"Время покажет, где я окажусь". Кухаревич прокомментировал трансферные слухи вокруг себя
Украинский футболист поделился мыслями о своем будущем
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич рассказал о планах на будущее.
- Ваша аренда в "Хиберниан" истекает 31 мая. Хотели бы вы остаться в шотландской команде?
- Я бы рассмотрел эту возможность если она случится, ведь я полностью адаптирован к команде и, конечно, есть большое желание почувствовать вкус еврокубков вместе с клубом и фанатами, от которых я постоянно чувствовал бешеную поддержку.
Однако, у меня есть действующий контракт с "Суонси", поэтому я с удовольствием готов провести следующий сезон там. Учитывая это, сейчас по плану отдых, а после возвращения к рабочему режиму и сборов время покажет, где я окажусь.
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- Можете прокомментировать последние трансферные слухи о вас?
- Знаю, что есть интерес от некоторых клубов, но пока рано говорить о какой-либо конкретике, - сказал Кухаревич для издания Украинский футбол.
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