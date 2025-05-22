"Появится какое-то понимание ситуации". Довбик рассказал, от чего зависит его будущее в Роме
Но сфокусирован на настоящем
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Артем Довбик заявил, что останется в римском клубе, если будет входить в планы нового наставника.
"Я не заглядываю так далеко вперед. Сейчас в команду придет новый тренер - если он даст мне понять, что я ему нужен и будет видеть меня важным игроком, то, конечно, я хочу остаться.
У меня контракт на пять лет, мне здесь все нравится: стадион, болельщики, поддержка. Когда придет новый тренер, тогда появится какое-то понимание ситуации", - отметил Довбик.
Напомним, что сейчас "Рома" ищет замену для Клаудио Раньери, который покинет тренерский мостик "волков" по окончании сезона.
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