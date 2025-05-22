"Появится какое-то понимание ситуации". Довбик рассказал, от чего зависит его будущее в Роме

Нападающий "Ромы" Артем Довбик заявил, что останется в римском клубе, если будет входить в планы нового наставника.

"Я не заглядываю так далеко вперед. Сейчас в команду придет новый тренер - если он даст мне понять, что я ему нужен и будет видеть меня важным игроком, то, конечно, я хочу остаться.

У меня контракт на пять лет, мне здесь все нравится: стадион, болельщики, поддержка. Когда придет новый тренер, тогда появится какое-то понимание ситуации", - отметил Довбик.