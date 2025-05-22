"Своей игрой доволен". Украинский форвард Хиберниана оценил прошедший сезон

Украинский нападающий шотландского "Хайберниана" Николай Кухаревич, который принадлежит валлийскому "Суонси", подвел итоги сезона.

- Проведенный сезон для "Хиберниана" оцениваю очень положительно. Параллельно с получением бронзовых медалей "Хиберниан" обновил ряд рекордов, касающихся различных беспроигрышных и победных серий в чемпионате, а также гарантировал место в еврокубках на следующий игровой год.

- Перед командой изначально ставилась задача завоевать медали, или уже во время сезона поняли, что можете занять третье место?

- В начале сезона перед нами ставили задачу попасть в зону еврокубков, но уже по ходу сезона мы с командой поняли, что можем и должны побороться за бронзу чемпионата, что стало очень хорошим результатом для клуба.

- Как расцениваете шансы "Хиберниана" выйти в основной раунд Лиги Европы?

- Я считаю, что шансы на выход в групповой этап Лиги Европы могут увеличиться, если в квалификации удастся избежать команд из топ-чемпионатов.

Но даже если не удастся добраться до Лиги Европы, участие в группе Лиги конференций, где "Хиберниан" будет иметь все шансы достойно себя проявить и получить бесценный опыт, даст клубу большой буст для дальнейшего развития.

- Как оцениваете свою игру и результативность в этом сезоне - довольны, или могли бы выступить лучше?

- Своей игрой и вкладом в результат я также доволен, особенно удался период в конце чемпионата, когда, я считаю, удалось хорошо спрогрессировать и помочь команде. Этот сезон в "Хиберниане" помог мне получить много ценного опыта, правда, считаю, что мог отличиться значительно большее количество раз.

- Вы пропустили часть сезона из-за травмы. Расскажите о характере повреждения. Как восстанавливались и не тревожат ли последствия травмы сейчас?

- Это было незначительное повреждение приводящей мышцы, поэтому мне удалось довольно быстро и качественно восстановиться. Несмотря на это, удалось провести вторую часть чемпионата без всякого дискомфорта. Единственный негатив - это то, что травма пришлась на довольно насыщенный период, когда у нас был плотный график матчей, и поэтому пришлось немного выпасть из игрового ритма.