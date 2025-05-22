"Несерьезная, но требует некоторого времени". Довбик рассказал о процессе восстановления после травмы
Обнадеживающая новость
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик считает, что может успеть восстановиться после травмы к последнему матчу сезона.
- Травма несерьезная - это внутренней поверхности бедра, приводящая мышца. Так что, в принципе, она несерьезная, но требует некоторого времени. То есть мне нужно дней пять-шесть на это. Поэтому, я думаю, следующая игра у нас в воскресенье.
Мне сказали, что мы попробуем восстановить меня к поединку с "Торино". И думаю, что шансы сыграть есть. Конечно, не с первых минут, но я думаю, что помочь команде в такой ответственной игре... (удастся - прим.) В принципе, все будет решаться в последнем туре, поэтому нужно готовиться и помогать команде.
- Сейчас такая борьба за Лигу чемпионов. Это вам надо выигрывать "Торино" и надеяться, что "Венеция" заберет очки у "Ювентуса".
- Да. "Венеции" тоже нужна только победа, чтобы остаться в Серии А. Поэтому я надеюсь, что "Ювентусу" будет нелегко. Здесь, как бы, не все от нас зависит.
Мы будем от себя, конечно, делать все возможное, чтобы получить три очка. А там уже будем смотреть результат, как сыграет "Ювентус", - сказал Довбик.
25 мая "Рома" сыграет на выезде против "Торино" в 38 туре Серии А.
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