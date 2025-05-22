Борнмут подписал юного украинца. Забарный уже записал поздравление
Будущее национальной команды
"Борнмут" объявил о подписании 8-летнего украинца Егора Климентьева.
Юный футболист будет выступать за детскую команду "вишен" – "Борнмут" U-9.
Защитник основной команды "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный уже поздравил своего соотечественника:
"Привет, Егор. Я здесь, рад тебя приветствовать в академии и быть частью этого клуба. Клуб растет и набирает обороты, поэтому желаю тебе удачи и очень рад тебя видеть", – сказал Забарный в видеообращении.
Отметим, что Климентьев будет выступать за "Борнмут" U-9 под девятым номером.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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