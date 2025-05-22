Бывший легионер Днепра: Период в Украине стал для меня своеобразной школой жизни
Воспоминания игрока
Литовский защитник Линас Климавичюс рассказал о своем периоде выступлений в "Днепре".
- Вы стали первым литовским легионером в истории "Днепра". Какие были ощущения при заключении контракта?
- Чувства были замечательные! Я очень хотел этого перехода. Сначала приехал на просмотр, все сложилось удачно, меня подписали, и я был очень рад.
- Что вы знали о "Днепре" до перехода?
- Узнав о возможности перехода, начал интересоваться клубом. Знал, что это один из сильнейших украинских клубов с хорошими традициями. На тот момент "Днепр" возглавлял турнирную таблицу. Это был лучший клуб в Украине.
- Можете рассказать, как состоялся переход?
- Мой переход организовывал Анатолий Сычев, один из самых известных агентов того времени, который работал в странах Балтии. Он предложил мне вариант с Украиной, и мы решили поехать на просмотр.
- Были ли другие варианты, кроме Украины?
- Зимой, когда переходил в "Днепр", других предложений не было. Хотел закрепиться в команде. Летом, когда был без клуба, поступало несколько вариантов, но решил остаться в Литве, чтобы впоследствии найти более интересный клуб.
- Какие это были клубы?
- Насколько помню, тем летом мной интересовалась итальянская "Брешия", где играл хороший литовский футболист Марюс Станкявичюс. Был на просмотре в этом клубе. Также ездил в ФК "Москва", который тренировал Слуцкий, а капитаном был Семак. Не получилось закрепиться в этих клубах. Еще один из топовых литовских клубов предлагал контракт, но в итоге оказался в "Днепре".
- Как проходила ваша адаптация в Украине - на поле и вне его?
- Было сложно. Я не знал русского языка, постепенно учился. Нужно было полгода, чтобы начать понимать язык и понемногу разговаривать. Друзья из команды помогли с адаптацией. После полугодовой адаптации стало легче, исчез языковой барьер. Период в Украине стал для меня своеобразной «школой жизни» как на футбольном поле, так и вне его. Остались только хорошие воспоминания.
- С кем вы больше всего общались и дружили?
- Самая большая благодарность - Евгению Шахову, который был моим соседом в домике на базе в Приднепровске. Мы жили вместе, проводили много времени. Благодарен ему за все и всегда буду помнить, как он помогал мне с языковой адаптацией. Он сделал все, чтобы я почувствовал себя своим в "Днепре". В дубле также вспоминаются Максим Зайнчковский, Ризван Аблитаров, Артур Карноза, Виталий Каверин и, конечно, Евгений Коноплянка. С ними проводил больше времени.
Климавичюс защищал цвета "Днепра" с 2008 по 2010 годы.
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