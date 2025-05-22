"Я очень сильно почувствовал эту разницу". Довбик сравнил Серию А с Ла Лигой

Украинский форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик рассказал об отличиях между чемпионатами Италии и Испании.

"Когда я переходил в чемпионат Италии, то не думал, что будет настолько сильная разница. Я ожидал, что защитники в топовых лигах примерно одного уровня. Я играл против "Барселоны", "Реала", "Атлетико" и там защитники примерно играют одинаково.

Однако там может быть один такой футболист, а в Италии за тобой могут бегать сразу три или четыре. Неважно, куда ты идешь, он всегда бежит за тобой и висит на твоих ногах.

Я очень сильно почувствовал эту разницу, особенно, когда идут передачи с фланга. Защитник в такой момент совсем не смотрит на мяч, его задача - поймать тебя, чтобы ты не мог ничего делать. Конечно, помогает ВАР, но все равно тебя постоянно бьют. После каждого матча выходишь, а у тебя тело в царапинах и синяках", - сказал украинец.