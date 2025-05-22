"Я очень сильно почувствовал эту разницу". Довбик сравнил Серию А с Ла Лигой
Приходится адаптироваться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик рассказал об отличиях между чемпионатами Италии и Испании.
"Когда я переходил в чемпионат Италии, то не думал, что будет настолько сильная разница. Я ожидал, что защитники в топовых лигах примерно одного уровня. Я играл против "Барселоны", "Реала", "Атлетико" и там защитники примерно играют одинаково.
Однако там может быть один такой футболист, а в Италии за тобой могут бегать сразу три или четыре. Неважно, куда ты идешь, он всегда бежит за тобой и висит на твоих ногах.
Я очень сильно почувствовал эту разницу, особенно, когда идут передачи с фланга. Защитник в такой момент совсем не смотрит на мяч, его задача - поймать тебя, чтобы ты не мог ничего делать. Конечно, помогает ВАР, но все равно тебя постоянно бьют. После каждого матча выходишь, а у тебя тело в царапинах и синяках", - сказал украинец.
Напомним, по итогам сезона 23/24 Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами в активе. В текущей кампании Серии А Артем забил 12 мячей.
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