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"Я очень сильно почувствовал эту разницу". Довбик сравнил Серию А с Ла Лигой

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"Я очень сильно почувствовал эту разницу". Довбик сравнил Серию А с Ла Лигой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик рассказал об отличиях между чемпионатами Италии и Испании.

"Когда я переходил в чемпионат Италии, то не думал, что будет настолько сильная разница. Я ожидал, что защитники в топовых лигах примерно одного уровня. Я играл против "Барселоны", "Реала", "Атлетико" и там защитники примерно играют одинаково.

Однако там может быть один такой футболист, а в Италии за тобой могут бегать сразу три или четыре. Неважно, куда ты идешь, он всегда бежит за тобой и висит на твоих ногах.

Я очень сильно почувствовал эту разницу, особенно, когда идут передачи с фланга. Защитник в такой момент совсем не смотрит на мяч, его задача - поймать тебя, чтобы ты не мог ничего делать. Конечно, помогает ВАР, но все равно тебя постоянно бьют. После каждого матча выходишь, а у тебя тело в царапинах и синяках", - сказал украинец.

Напомним, по итогам сезона 23/24 Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами в активе. В текущей кампании Серии А Артем забил 12 мячей.

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Серия А Ла Лига Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Циганик Live
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
22.05.2025 в 17:06
Довбик.
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Комментарии 1
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Barcelinius (earthman)
22.05.2025 в 17:06
Довбик.
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