Довбик: Не жалею о переходе в Рому, хотя все говорили - оставайся в Жироне

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик заявил о том, что он не жалеет о своем переходе в римский клуб летом прошлого года из испанской "Жироны".

"Не жалею о переходе в "Рому". Я сознательно выбрал этот вариант. Видел, какая ситуация в "Жироне", хотя все говорили: оставайся, следующий шаг – Лига чемпионов. Но когда в команде уходят пять игроков стартового состава. Когда уходит Савиньо, который отдал тебе шесть голевых передач, Ян Коуту, который сделал на тебя пять голевых передач – это уже 11 голов. Поэтому, у тебя уже появляются сомнения: оставаться или нет.

Мне не 20 лет. После такого сезона понятно нужно было идти дальше, делать следующий шаг. Были переговоры с "Атлетико", которые, сорвались. Думаю, что из-за спортивного директора… Где-то в клубе кто-то не очень сильно хотел меня видеть. Видел, что ситуация остановилась на месте.

Был "Вест Хэм", тренер, которого звонил и хотел видеть меня в команде. Был вариант поехать в Саудовскую Аравию, где давали зарплату намного больше, чем все клубы. Но я понимал, что мне нужно было продолжать играть в Европе.

Почему не уехал в АПЛ? Де Росси был наиболее убедителен. Этот выбор был больше интуитивный. Наш разговор с ним был наиболее теплым. "Вест Хэм" также был интересным вариантом, много думал.

Сейчас после такого сезона, который мы перевернули в лучшую для нас сторону… Мы в шаге от попадания в Лигу чемпионов. Если судить по статистике и принимать во внимание Серию А, сезон хороший для меня, - рассказал Довбик.