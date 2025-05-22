Украинский хавбек покинул клуб шотландской Премьер-Лиги
Максим Кучерявый будет искать новую команду
Фото: stjohnstonefootballclub
23-летний украинский хавбек Максим Кучерявый по завершении текущего сезона покидает шотландский "Сент-Джонстон".
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О том, что с ним, а также еще с рядом игроков не будет продлен контракт, сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что "Сент-Джонстон" по итогам текущего сезона вылетел из шотландской Премьер-Лиги.
Кучерявый выступал за команду с января 2021 года. За это время он сыграл за первую команду 47 официальных матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом.
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Источник:ФК Сент-Джонстон
Опубликовал: Михаил Черныш
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