Украинский хавбек покинул клуб шотландской Премьер-Лиги

23-летний украинский хавбек Максим Кучерявый по завершении текущего сезона покидает шотландский "Сент-Джонстон".

О том, что с ним, а также еще с рядом игроков не будет продлен контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что "Сент-Джонстон" по итогам текущего сезона вылетел из шотландской Премьер-Лиги.

Кучерявый выступал за команду с января 2021 года. За это время он сыграл за первую команду 47 официальных матчей, отличившись 3 голами и 1 ассистом.