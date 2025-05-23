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"Очень грустный день", - Лунин трогательно попрощался с Модричем

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"Очень грустный день", - Лунин трогательно попрощался с Модричем

фото из соцсетей

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Украиснкий голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал уход полузащитника команды Луки Модрича после завершения текущего сезона.

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"Очень грустный день… Как трудно прощаться. Какая впечатляющая карьера, какой образцовый человек!

Лука, для меня гордость, что я мог познакомиться с тобой, делить раздевалку и играть.

Спасибо тебе за твою магию, за твои советы и за все, что ты сделал для футбола!" – написал Лунин в Инстаграме.

Напомним, что Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Опубликовал: Михаил Черныш
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