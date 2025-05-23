"Очень грустный день", - Лунин трогательно попрощался с Модричем

Украиснкий голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал уход полузащитника команды Луки Модрича после завершения текущего сезона.

"Очень грустный день… Как трудно прощаться. Какая впечатляющая карьера, какой образцовый человек!

Лука, для меня гордость, что я мог познакомиться с тобой, делить раздевалку и играть.

Спасибо тебе за твою магию, за твои советы и за все, что ты сделал для футбола!" – написал Лунин в Инстаграме.