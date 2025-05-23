"Очень грустный день", - Лунин трогательно попрощался с Модричем
Легенда покидает Реал
фото из соцсетей
Украиснкий голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал уход полузащитника команды Луки Модрича после завершения текущего сезона.
"Очень грустный день… Как трудно прощаться. Какая впечатляющая карьера, какой образцовый человек!
Лука, для меня гордость, что я мог познакомиться с тобой, делить раздевалку и играть.
Спасибо тебе за твою магию, за твои советы и за все, что ты сделал для футбола!" – написал Лунин в Инстаграме.
Напомним, что Лука присоединился к "Реалу" в 2012 году из "Тоттенхэма" за 35 млн евро. Футболист за это время сыграл за испанский гранд 590 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 95 ассистов.
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