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Крапивцов пополнил список украинцев, дебютировавших в Ла Лиге. Сколько их было до Владислава?

Наши за границей
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Молодой вратарь наконец-то начал клубную карьеру

Крапивцов пополнил список украинцев, дебютировавших в Ла Лиге. Сколько их было до Владислава?

Фото: Instagram

Новина українською

Владислав Крапивцов присоединился к "Жироне" в начале года и в 37-м туре чемпионата Испании наконец-то появился на поле. Он стал лишь 14-м украинцем, сыгравшим хотя бы 1 матч в Ла Лиге.

Список украинцев, дебютировавших в Примере

  • 1992/93 Олег Саленко;
  • 1995/96 Сергей Погодин;
  • 2009/10 Дмитрий Чигринский;
  • 2013/14 Александр Яковенко;
  • 2015/16 Евгений Коноплянка;
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  • 2016/17 Денис Бойко, Роман Зозуля, Артем Кравец;
  • 2017/18 Максим Коваль;
  • 2018/19 Андрей Лунин, Василий Кравец;
  • 2022/23 Виктор Цыганков;
  • 2023/24 Артем Довбик;
  • 2024/25 Владислав Крапивцов.

Среди украинских вратарей экс-кипер "Днепра-1" стал лишь 4-м в Ла Лиге.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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