Крапивцов пополнил список украинцев, дебютировавших в Ла Лиге. Сколько их было до Владислава?
Молодой вратарь наконец-то начал клубную карьеру
Фото: Instagram
Владислав Крапивцов присоединился к "Жироне" в начале года и в 37-м туре чемпионата Испании наконец-то появился на поле. Он стал лишь 14-м украинцем, сыгравшим хотя бы 1 матч в Ла Лиге.
Список украинцев, дебютировавших в Примере
- 1992/93 Олег Саленко;
- 1995/96 Сергей Погодин;
- 2009/10 Дмитрий Чигринский;
- 2013/14 Александр Яковенко;
- 2015/16 Евгений Коноплянка;
- 2016/17 Денис Бойко, Роман Зозуля, Артем Кравец;
- 2017/18 Максим Коваль;
- 2018/19 Андрей Лунин, Василий Кравец;
- 2022/23 Виктор Цыганков;
- 2023/24 Артем Довбик;
- 2024/25 Владислав Крапивцов.
Среди украинских вратарей экс-кипер "Днепра-1" стал лишь 4-м в Ла Лиге.
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Источник:All players
Опубликовал: Александр Симченко
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