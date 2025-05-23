Крапивцов пополнил список украинцев, дебютировавших в Ла Лиге. Сколько их было до Владислава?

Владислав Крапивцов присоединился к "Жироне" в начале года и в 37-м туре чемпионата Испании наконец-то появился на поле. Он стал лишь 14-м украинцем, сыгравшим хотя бы 1 матч в Ла Лиге.

Список украинцев, дебютировавших в Примере

1992/93 Олег Саленко ;

; 1995/96 Сергей Погодин ;

; 2009/10 Дмитрий Чигринский ;

; 2013/14 Александр Яковенко ;

; 2015/16 Евгений Коноплянка;

2016/17 Денис Бойко, Роман Зозуля, Артем Кравец ;

; 2017/18 Максим Коваль ;

; 2018/19 Андрей Лунин, Василий Кравец ;

; 2022/23 Виктор Цыганков ;

; 2023/24 Артем Довбик ;

; 2024/25 Владислав Крапивцов.

Среди украинских вратарей экс-кипер "Днепра-1" стал лишь 4-м в Ла Лиге.