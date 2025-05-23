"Это только начало". Крапивцов высказался о своем дебюте в Ла Лиге
Пожинает плоды своей работы
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов поделился эмоциями после своего дебюта в чемпионате Испании на матче против "Реал Сосьедада" (2:3).
"Невероятный день - мой дебют за Жирону в Ла Лиге! Я жил этим моментом, каждый день работал, боролся, ждал... И вот он наступил.
Спасибо тренерам за доверие, команде - за поддержку, а болельщикам - за то, что были со мной каждое мгновение. Это только начало. Все впереди!", - написал 19-летний украинец в Instagram.
Напомним, что Крапивцов пополнил состав "Жироны" зимой 2025 года на правах свободного агента. Ранее Владислав защищал цвета юношеской команды "Днепра-1".
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