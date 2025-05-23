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"Это только начало". Крапивцов высказался о своем дебюте в Ла Лиге

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Пожинает плоды своей работы

"Это только начало". Крапивцов высказался о своем дебюте в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов поделился эмоциями после своего дебюта в чемпионате Испании на матче против "Реал Сосьедада" (2:3).

"Невероятный день - мой дебют за Жирону в Ла Лиге! Я жил этим моментом, каждый день работал, боролся, ждал... И вот он наступил.

Спасибо тренерам за доверие, команде - за поддержку, а болельщикам - за то, что были со мной каждое мгновение. Это только начало. Все впереди!", - написал 19-летний украинец в Instagram.

Напомним, что Крапивцов пополнил состав "Жироны" зимой 2025 года на правах свободного агента. Ранее Владислав защищал цвета юношеской команды "Днепра-1".

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