"Это только начало". Крапивцов высказался о своем дебюте в Ла Лиге

Украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов поделился эмоциями после своего дебюта в чемпионате Испании на матче против "Реал Сосьедада" (2:3).

"Невероятный день - мой дебют за Жирону в Ла Лиге! Я жил этим моментом, каждый день работал, боролся, ждал... И вот он наступил.

Спасибо тренерам за доверие, команде - за поддержку, а болельщикам - за то, что были со мной каждое мгновение. Это только начало. Все впереди!", - написал 19-летний украинец в Instagram.