Экс-наставник Шахтера завоевал со своим клубом национальный требл

"Лудогорец" минимально обыграл софийский ЦСКА (1:0) в финале Кубка Болгарии.

Победу подопечным Игора Йовичевича на 34-й минуте голом принес Кайо Видаль.

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Это уже третий трофей 51-летнего хорвата у руля "Лудогорца" в нынешнем сезоне. До этого "орлы" выиграли чемпионат Болгарии и суперкубок страны.

Напомним, Йовичевич возглавил "Лудогорец" в сентябре 2024 года. В Украине специалист работал с "Шахтером", "Днепром-1" и "Карпатами".