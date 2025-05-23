  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-наставник Шахтера завоевал со своим клубом национальный требл

В тренде

Экс-наставник Шахтера завоевал со своим клубом национальный требл

Наши за границей

Абсолютное доминирование

Экс-наставник Шахтера завоевал со своим клубом национальный требл

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лудогорец" минимально обыграл софийский ЦСКА (1:0) в финале Кубка Болгарии.

Победу подопечным Игора Йовичевича на 34-й минуте голом принес Кайо Видаль.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Это уже третий трофей 51-летнего хорвата у руля "Лудогорца" в нынешнем сезоне. До этого "орлы" выиграли чемпионат Болгарии и суперкубок страны.

Напомним, Йовичевич возглавил "Лудогорец" в сентябре 2024 года. В Украине специалист работал с "Шахтером", "Днепром-1" и "Карпатами".

По теме
yellow-arrow
Один из грандов Серии А готов выложить 15 млн евро за Лунина. Реал хочет больше
yellow-arrow
"Это только начало". Крапивцов высказался о своем дебюте в Ла Лиге
yellow-arrow
Крапивцов пополнил список украинцев, дебютировавших в Ла Лиге. Сколько их было до Владислава?
Болгария Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Лудогорец (Разград) тренер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости