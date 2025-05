Экс-наставник Шахтера завоевал со своим клубом национальный требл

"Лудогорец" минимально обыграл софийский ЦСКА (1:0) в финале Кубка Болгарии.

Победу подопечным Игора Йовичевича на 34-й минуте голом принес Кайо Видаль.

Это уже третий трофей 51-летнего хорвата у руля "Лудогорца" в нынешнем сезоне. До этого "орлы" выиграли чемпионат Болгарии и суперкубок страны.

Напомним, Йовичевич возглавил "Лудогорец" в сентябре 2024 года. В Украине специалист работал с "Шахтером", "Днепром-1" и "Карпатами".

Ludogorets wins the Bulgarian Cup for the fourth timehttps://t.co/KFKjjXU1a2 pic.twitter.com/SBRJlnmH50