Один из грандов Серии А готов выложить 15 млн евро за Лунина. Реал хочет больше

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вошел в сферу интересов "Милана", пишет Defensacentral.

По данным источника, трансферу может поспособствовать желание 26-летнего футболиста получить как можно больше практики в следующем сезоне перед потенциальным выступлением на чемпионате мира-2026 в составе национальной сборной.

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"Милан", в то же время, собирается этим летом продать основного вратаря Майка Меньяна, и уже сообщил агенту Лунина Жорже Мендешу, что готов предложить за подписание украинца 15 млн евро.

Однако, "Реал" эта сумма не устраивает. "Сливочные" установили ценник на Андрея в размере 25 млн евро.

В текущем сезоне Лунин принял участие в 13 матчах.