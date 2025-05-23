Один из грандов Серии А готов выложить 15 млн евро за Лунина. Реал хочет больше
Придется раскошелиться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вошел в сферу интересов "Милана", пишет Defensacentral.
По данным источника, трансферу может поспособствовать желание 26-летнего футболиста получить как можно больше практики в следующем сезоне перед потенциальным выступлением на чемпионате мира-2026 в составе национальной сборной.
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"Милан", в то же время, собирается этим летом продать основного вратаря Майка Меньяна, и уже сообщил агенту Лунина Жорже Мендешу, что готов предложить за подписание украинца 15 млн евро.
Однако, "Реал" эта сумма не устраивает. "Сливочные" установили ценник на Андрея в размере 25 млн евро.
В текущем сезоне Лунин принял участие в 13 матчах.
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