  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Один из грандов Серии А готов выложить 15 млн евро за Лунина. Реал хочет больше

В тренде

Один из грандов Серии А готов выложить 15 млн евро за Лунина. Реал хочет больше

Наши за границей

Придется раскошелиться

Один из грандов Серии А готов выложить 15 млн евро за Лунина. Реал хочет больше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин вошел в сферу интересов "Милана", пишет Defensacentral.

По данным источника, трансферу может поспособствовать желание 26-летнего футболиста получить как можно больше практики в следующем сезоне перед потенциальным выступлением на чемпионате мира-2026 в составе национальной сборной.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Милан", в то же время, собирается этим летом продать основного вратаря Майка Меньяна, и уже сообщил агенту Лунина Жорже Мендешу, что готов предложить за подписание украинца 15 млн евро.

Однако, "Реал" эта сумма не устраивает. "Сливочные" установили ценник на Андрея в размере 25 млн евро.

В текущем сезоне Лунин принял участие в 13 матчах.

По теме
yellow-arrow
Экс-наставник Шахтера завоевал со своим клубом национальный требл
yellow-arrow
"Это только начало". Крапивцов высказался о своем дебюте в Ла Лиге
yellow-arrow
Крапивцов пополнил список украинцев, дебютировавших в Ла Лиге. Сколько их было до Владислава?
Серия А Реал (Мадрид) Ла Лига Милан Андрей Лунин трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости