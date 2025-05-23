Европейский клуб планирует продлить аренду хавбека Динамо

Спортивный директор польской "Лехии" Якуб Ходоровски рассказал, что клуб хочет продлить аренду полузащитника киевского "Динамо" Антона Царенко, которая истекает после окончания текущего сезона.

"Мы ведем переговоры с киевским "Динамо" о продлении аренды Антона. Предложение с нашей стороны комплексное. Мы надеемся, что игрок захочет остаться с нами. Вопрос лицензирования нашего клуба на следующий сезон в Экстракляссе ("Лехия" получила право выступать в Экстракляссе в сезоне 2025/26, но клубу назначили финансовый надзор - прим.), безусловно, сыграет свою роль в этой ситуации. Но в любом случае, думаю, что мы завершим эти переговоры только после окончания сезона", — сказал Ходоровский в интервью "Kanal Sportowy".

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В то же время, как пишут другие польские СМИ, "Лехии", скорее всего, не удастся продлить аренду Царенко, и хавбек отправится с "Динамо" на летние сборы.

Напомним, "Лехия" арендовала 20-летнего Царенко перед началом текущего сезона. С тех пор он провел за польскую команду 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.