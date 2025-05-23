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Европейский клуб планирует продлить аренду хавбека Динамо

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Ведутся переговоры между клубами

Европейский клуб планирует продлить аренду хавбека Динамо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор польской "Лехии" Якуб Ходоровски рассказал, что клуб хочет продлить аренду полузащитника киевского "Динамо" Антона Царенко, которая истекает после окончания текущего сезона.

"Мы ведем переговоры с киевским "Динамо" о продлении аренды Антона. Предложение с нашей стороны комплексное. Мы надеемся, что игрок захочет остаться с нами.

Вопрос лицензирования нашего клуба на следующий сезон в Экстракляссе ("Лехия" получила право выступать в Экстракляссе в сезоне 2025/26, но клубу назначили финансовый надзор - прим.), безусловно, сыграет свою роль в этой ситуации. Но в любом случае, думаю, что мы завершим эти переговоры только после окончания сезона", — сказал Ходоровский в интервью "Kanal Sportowy".

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В то же время, как пишут другие польские СМИ, "Лехии", скорее всего, не удастся продлить аренду Царенко, и хавбек отправится с "Динамо" на летние сборы.

Напомним, "Лехия" арендовала 20-летнего Царенко перед началом текущего сезона. С тех пор он провел за польскую команду 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Динамо (Киев) Лехия (Гданьск) Антон Царенко
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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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