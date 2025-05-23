"Если завтра все пойдет хорошо...". Раньери рассказал о состоянии Довбика

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил готовность украинского форварда Артема Довбика принять участие в матче 38-го тура Серии А против "Торино".

"Довбик тренировался по указанию физиотерапевтов и врачей. Если завтра все пойдет хорошо, они отдадут его мне на заключительную тренировку", - сказал специалист на пресс-конференции.