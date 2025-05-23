"Если завтра все пойдет хорошо...". Раньери рассказал о состоянии Довбика
Без четкого ответа
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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил готовность украинского форварда Артема Довбика принять участие в матче 38-го тура Серии А против "Торино".
"Довбик тренировался по указанию физиотерапевтов и врачей. Если завтра все пойдет хорошо, они отдадут его мне на заключительную тренировку", - сказал специалист на пресс-конференции.
Поединок "Торино" против "Ромы" состоится в воскресенье, 25 мая.
Ранее
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Источник:Pazzi Di Fanta
Опубликовал: Александр Бураков
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