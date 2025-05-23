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"Если завтра все пойдет хорошо...". Раньери рассказал о состоянии Довбика

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"Если завтра все пойдет хорошо...". Раньери рассказал о состоянии Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери оценил готовность украинского форварда Артема Довбика принять участие в матче 38-го тура Серии А против "Торино".

"Довбик тренировался по указанию физиотерапевтов и врачей. Если завтра все пойдет хорошо, они отдадут его мне на заключительную тренировку", - сказал специалист на пресс-конференции.

Поединок "Торино" против "Ромы" состоится в воскресенье, 25 мая.

Ранее Довбик подробно рассказал о своем восстановлении после травмы внутренней поверхности бедра.

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Источник:
Pazzi Di Fanta
Опубликовал: Александр Бураков
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