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По причине финансовых обстоятельств: украинский легионер покинул турецкий клуб

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Александр Петрусенко получил статус свободного агента

По причине финансовых обстоятельств: украинский легионер покинул турецкий клуб

фото из соцсетей

Новина українською

27-летний украинский опорный полузащитник Александр Петрусенко покинул турецкий "Антальяспор" и получил статус свободного агента. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

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Воспитанник "Динамо" досрочно договорился о расторжении своего контракта с клубом по причине "финансовых обстоятельств".

Петрусенко перешел в "Антальяспор" летом минувшего года из хорватской "Истры 1961" и сыграл в текущем сезоне за турецкую команду 26 матчей без результативных действий.

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Антальяспор (Анталья) Александр Петрусенко
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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