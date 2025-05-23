По причине финансовых обстоятельств: украинский легионер покинул турецкий клуб
Александр Петрусенко получил статус свободного агента
фото из соцсетей
27-летний украинский опорный полузащитник Александр Петрусенко покинул турецкий "Антальяспор" и получил статус свободного агента. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.
Воспитанник "Динамо" досрочно договорился о расторжении своего контракта с клубом по причине "финансовых обстоятельств".
Петрусенко перешел в "Антальяспор" летом минувшего года из хорватской "Истры 1961" и сыграл в текущем сезоне за турецкую команду 26 матчей без результативных действий.
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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