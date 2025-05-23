По причине финансовых обстоятельств: украинский легионер покинул турецкий клуб

27-летний украинский опорный полузащитник Александр Петрусенко покинул турецкий "Антальяспор" и получил статус свободного агента. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

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Воспитанник "Динамо" досрочно договорился о расторжении своего контракта с клубом по причине "финансовых обстоятельств".

Петрусенко перешел в "Антальяспор" летом минувшего года из хорватской "Истры 1961" и сыграл в текущем сезоне за турецкую команду 26 матчей без результативных действий.