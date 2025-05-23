Довбик: Не считаю сезон провальным. После Жироны люди ждали большего - но это их ожидания

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик оценил свой дебютный сезон в итальянской команде, в котором он во всех турнирах забил 17 голов.

- В "Жироне" мы играли очень атакующий, красивый футбол. Были вингеры – Савиньо и Виктор Цыганков – которые постоянно искали меня, давали передачи. Я знал, что за матч у меня будет 5–6 прострелов, где надо найти момент, встретиться с мячом. Здесь такого значительно меньше. Если есть одна хорошая подача – ее надо использовать, потому что другой может и не быть.

Даже статистику смотрели. Раньери говорил, что перед матчем с "Аталантой" – это лучшая команда в Италии по количеству созданных моментов для нападающих по подачам в штрафную. Соответственно и у Ретеги 25 голов за сезон – потому что команда играет в атакующий футбол. У нас же начали больше использовать меня уже ближе к концу сезона.

– Но 17 забитых мячей – как для первого сезона в Италии – это круто.

– Если посмотреть на топ-нападающих Серии А: Лаутаро – 12 голов, Лукаку – 13. У меня – 12 в лиге, всего – 17. Я не считаю сезон провальным. Конечно, после "Жироны" люди ждали повторения того уровня. Но ожидания – это их ожидания. Я стараюсь цепляться за каждый момент, за каждый пенальти, за каждый полумомент, потому что понимаю: если не забью – могу больше такого момента не получить.

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Это все часть адаптации. Ты должен пройти этот этап, почувствовать лигу, атмосферу. Стадион другой, 70 тысяч болельщиков каждую игру – это тоже давление. Есть давление со стороны прессы, болельщиков – здесь все по-другому. Но я считаю, что сезон был хороший. Не три, не четыре гола – я забил 12 в лиге, всего 17. И еще один матч с "Торино" впереди. Надеюсь, будет больше.