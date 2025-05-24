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Украинский форвард присоединится к команде из 4-го дивизиона Германии

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Футболисту не удалось закрепиться в Третьей лиге

Украинский форвард присоединится к команде из 4-го дивизиона Германии

Фото - Інстаграм i_poliakov10

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Илья Поляков подписал соглашение с представителем германской Региональлиги (Запад) "Рот-Вайс Оберхаузен". По информации источника, контракт рассчитан на 2 года.

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Воспитанник футбольной академии киевского "Арсенала" перешел в "Ферль" в апреле 2022 года. В первом сезоне левый вингер появлялся в составе U-19. В прошлом сезоне Илья дебютировал в основной команде в Третьей лиге, но сыграл всего 13 минут в последнем матче чемпионата.

В текущей кампании Поляков играл в дубле клуба, выступающем в 5 дивизионе, отметившись 4 раза. В прошлом турнире он забил 26 голов в футболке "Ферль" II и помог команде повыситься в классе.

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Арсенал (Киев)
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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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