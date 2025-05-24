Присоединился к сильнейшим. Вратарь Наполи стал третьим украинским футболистом, победившим в Серии А

Вратарь "Напол" стал третьим украинским футболистом, победившим в Серии А

Никита Контини со своим клубом стал чемпионом Италии. Его наградили медалью турнира.

Украинец составил компанию Алексею Михайличенко, который стал чемпионом с "Сампдорией" в сезоне 1990/91 и Андрею Шевченко, выигравшим Серию А с "Миланом" в сезоне 2003/04.

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Никита Контини родился в Черкассах. Футболист 30 раз был в заявке "Наполи" на матчи Серии А, но не появлялся на поле.

Напомним, что "Наполи" стал чемпионом Италии в четвёртый раз в своей истории.