Присоединился к сильнейшим. Вратарь Наполи стал третьим украинским футболистом, победившим в Серии А
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Напол" стал третьим украинским футболистом, победившим в Серии А
Никита Контини со своим клубом стал чемпионом Италии. Его наградили медалью турнира.
Украинец составил компанию Алексею Михайличенко, который стал чемпионом с "Сампдорией" в сезоне 1990/91 и Андрею Шевченко, выигравшим Серию А с "Миланом" в сезоне 2003/04.
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Никита Контини родился в Черкассах. Футболист 30 раз был в заявке "Наполи" на матчи Серии А, но не появлялся на поле.
Напомним, что "Наполи" стал чемпионом Италии в четвёртый раз в своей истории.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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