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Туран начал доверять Степаненко? Украинский игрок готовится к очередному матчу в старте

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К сожалению, соотечественника в составе соперника нет

Туран начал доверять Степаненко? Украинский игрок готовится к очередному матчу в старте

uaf.ua

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Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 37-го тура Суперлиги Турции против "Антальяспора". Это третье подряд его появление в старте.

В составе соперника вне заявки оказался другой украинский полузащитник Александр Петрусенко.

Поединок чемпионата Турции между "Эюпспором" и "Антальяспором" начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Тарас Степаненко Александр Петрусенко Эюпспор (Турция)
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Источник:
Еюпспор
Опубликовал: Виктор Иванчук
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