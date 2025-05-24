Туран начал доверять Степаненко? Украинский игрок готовится к очередному матчу в старте

Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 37-го тура Суперлиги Турции против "Антальяспора". Это третье подряд его появление в старте.

В составе соперника вне заявки оказался другой украинский полузащитник Александр Петрусенко.

Поединок чемпионата Турции между "Эюпспором" и "Антальяспором" начнется в 16:00 по киевскому времени.