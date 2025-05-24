Нападающий сборной Украины стал отцом. Супруга назвала пол ребёнка

Нападающий сборной Украины стал отцом.

Супруга Даниила Сикана опубликовала фотографию, на которой показала маленькую ножку. Жена футболиста Татьяна Сикан написала, что 19 мая у пары родился мальчик.

"Добро пожаловать в мир, наш малыш. 19.05.25", - написала жена футболиста.

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Напомним, что Даниил Сикан с 22 января играет за турецкий «Трабзонспор». За клуб он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.