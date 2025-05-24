Нападающий сборной Украины стал отцом. Супруга назвала пол ребёнка
Поздравляем молодых!
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины стал отцом.
Супруга Даниила Сикана опубликовала фотографию, на которой показала маленькую ножку. Жена футболиста Татьяна Сикан написала, что 19 мая у пары родился мальчик.
"Добро пожаловать в мир, наш малыш. 19.05.25", - написала жена футболиста.
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Напомним, что Даниил Сикан с 22 января играет за турецкий «Трабзонспор». За клуб он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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