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Нападающий сборной Украины стал отцом. Супруга назвала пол ребёнка

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Нападающий сборной Украины стал отцом. Супруга назвала пол ребёнка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины стал отцом.

Супруга Даниила Сикана опубликовала фотографию, на которой показала маленькую ножку. Жена футболиста Татьяна Сикан написала, что 19 мая у пары родился мальчик.

"Добро пожаловать в мир, наш малыш. 19.05.25", - написала жена футболиста.

Нападающий сборной Украины стал отцом. Супруга назвала пол ребёнка - изображение 1
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Напомним, что Даниил Сикан с 22 января играет за турецкий «Трабзонспор». За клуб он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Даниил Сикан
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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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