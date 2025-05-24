87 минут Степаненко. Оценки за игру Тараса в победном матче Эюпспора

"Эюпспор" провел последний матч в турецкой Суперлиге в текущем розыгрыше чемпионата. Команда Арды Турана дома принимала "Антальяспор".

Тарас Степаненко вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 87-й минуте. Украинец получил от WhoScored средний для своей команды балл – 6,83.

Полузащитник отдал 60 точных передач из 64 (94%), выиграл одну борьбу и однажды его лишили мяча.

"Эюпспор" выиграл со счетом 2:1, а пропустил всего на 89 минуте - тогда Степаненко уже не было на поле.

Для украинца это был девятый матч в Турции. В частности, третий раз подряд он вышел в стартовом составе.

Так, как в Суперлиге 19 команд, в каждом туре один из коллективов пропускает игру. "Эюпспор" быстрее всех набрал 36 нужных матчей и отправился в отпуск. Остальные 18 команд еще сыграют завершающий тур чемпионата на следующей неделе.