Заключительный тур чемпионата Польши. Лехия Гданськ принимает Катовице, Кто из украинцев в старте?

"Лехия Гданьск" принимает "Катовице" в последнем туре чемпионата Польши.

В старте хозяев вышло трое украинских футболистов – полузащитник Иван Желизко, левый вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

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Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z GKS-em Katowice ⚽



Zaczynamy o 17:30! ⌚️#LGDGKS ???? pic.twitter.com/L7zFclBSNO — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) May 24, 2025

Голкипер Богдан Сарнавский и арендованный полузащитник из "Динамо" Антон Царенко остались на скамейке запасных.

"Лехия Гданьск" обеспечила себе Экстраклясу в следующем сезоне и на момент напи сания новости занимает 14-е место с 37-ю баллами.

"ГКС Катовице" - шестые с 49-ю баллами в онлайн таблице.

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На момент выхода новости "Лехия Гданьск" проигрывает со счётом 0:1.