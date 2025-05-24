Заключительный тур чемпионата Польши. Лехия Гданськ принимает Катовице, Кто из украинцев в старте?
Матч начался в 18:30 по киевскому времени
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"Лехия Гданьск" принимает "Катовице" в последнем туре чемпионата Польши.
В старте хозяев вышло трое украинских футболистов – полузащитник Иван Желизко, левый вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.
???? ????????????????????????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) May 24, 2025
Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z GKS-em Katowice ⚽
Zaczynamy o 17:30! ⌚️#LGDGKS ???? pic.twitter.com/L7zFclBSNO
Голкипер Богдан Сарнавский и арендованный полузащитник из "Динамо" Антон Царенко остались на скамейке запасных.
"Лехия Гданьск" обеспечила себе Экстраклясу в следующем сезоне и на момент напи сания новости занимает 14-е место с 37-ю баллами.
"ГКС Катовице" - шестые с 49-ю баллами в онлайн таблице.
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На момент выхода новости "Лехия Гданьск" проигрывает со счётом 0:1.
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