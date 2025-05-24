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Заключительный тур чемпионата Польши. Лехия Гданськ принимает Катовице, Кто из украинцев в старте?

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Матч начался в 18:30 по киевскому времени

Заключительный тур чемпионата Польши. Лехия Гданськ принимает Катовице, Кто из украинцев в старте?

instagram.com/lechia_gdansk

Новина українською

"Лехия Гданьск" принимает "Катовице" в последнем туре чемпионата Польши.

В старте хозяев вышло трое украинских футболистов – полузащитник Иван Желизко, левый вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.

Голкипер Богдан Сарнавский и арендованный полузащитник из "Динамо" Антон Царенко остались на скамейке запасных.

"Лехия Гданьск" обеспечила себе Экстраклясу в следующем сезоне и на момент напи сания новости занимает 14-е место с 37-ю баллами.

"ГКС Катовице" - шестые с 49-ю баллами в онлайн таблице.

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На момент выхода новости "Лехия Гданьск" проигрывает со счётом 0:1.

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Богдан Сарнавский Лехия (Гданьск) Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко
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Источник:
Lechia Gdansk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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