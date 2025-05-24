И вашим, и нашим. Лунин спас Реал прекрасным сейвом, а затем чуть не привез гол – ВИДЕО
Бывает и такое
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 38 тура испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид принимает "Реал Сосьедад". В стартовом составе "сливочных" второй раз подряд вышел Андрей Лунин.
В течение стартовых 45 минут украинец удержал свои ворота на замке. При участии Лунина произошло два интересных момента до перерыва.
Сначала Андрей спас свою команду. На девятой минуте матча Серхио Гомес убежал от защитников и вышел один на один с голкипером. Украинец выиграл эту дуэль.
Lunin!! pic.twitter.com/BygKFONsAw— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) May 24, 2025
Однако на исходе тайма Лунин чуть не привез. Украинец неудачно сыграл на выходе за пределы штрафной. Однако потом сам свою ошибку и исправил, отобрав мяч у Серхио Гомеса.
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