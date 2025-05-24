И вашим, и нашим. Лунин спас Реал прекрасным сейвом, а затем чуть не привез гол – ВИДЕО

В матче 38 тура испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид принимает "Реал Сосьедад". В стартовом составе "сливочных" второй раз подряд вышел Андрей Лунин.

В течение стартовых 45 минут украинец удержал свои ворота на замке. При участии Лунина произошло два интересных момента до перерыва.

Сначала Андрей спас свою команду. На девятой минуте матча Серхио Гомес убежал от защитников и вышел один на один с голкипером. Украинец выиграл эту дуэль.

Однако на исходе тайма Лунин чуть не привез. Украинец неудачно сыграл на выходе за пределы штрафной. Однако потом сам свою ошибку и исправил, отобрав мяч у Серхио Гомеса.