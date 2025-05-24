Лунин провел второй подряд сухой матч за Реал. Какую оценку получил украинец?

В матче 38 тура чемпионата Испании "Реал" Мадрид победил "Реал Сосьедад". Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле все 90 минут и оставил свои ворота сухими.

Аналитический портал WhoScored поставил ему 6,95 балла. Три футболиста стартового состава "Реала" получили меньшую оценку.

На счету Лунина один сейв, один удачный отбор мяча и 14 точных передач с 16 (88%).

Для Андрея это второй матч подряд без пропущенных. В предыдущем туре – против "Севильи" – он также оставил свои ворота на замке.

В общей сложности на счету украинца семь матчей в этом сезоне. Четыре поединка завершились "на ноль", а также было зафиксировано семь пропущенных и один ассист от Лунина.

Сезон для "Реала" завершен. Команда финишировала в Ла Лиге на втором месте.