  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин провел второй подряд сухой матч за Реал. Какую оценку получил украинец?

В тренде

Лунин провел второй подряд сухой матч за Реал. Какую оценку получил украинец?

Наши за границей
Обновлено

Однажды серьезно спас

Лунин провел второй подряд сухой матч за Реал. Какую оценку получил украинец?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 38 тура чемпионата Испании "Реал" Мадрид победил "Реал Сосьедад". Украинский голкипер Андрей Лунин провел на поле все 90 минут и оставил свои ворота сухими.

Аналитический портал WhoScored поставил ему 6,95 балла. Три футболиста стартового состава "Реала" получили меньшую оценку.

На счету Лунина один сейв, один удачный отбор мяча и 14 точных передач с 16 (88%).

Читайте такжеИ вашим, и нашим. Лунин спас Реал прекрасным сейвом, а затем чуть не привез гол – ВИДЕО

Для Андрея это второй матч подряд без пропущенных. В предыдущем туре – против "Севильи" – он также оставил свои ворота на замке.

В общей сложности на счету украинца семь матчей в этом сезоне. Четыре поединка завершились "на ноль", а также было зафиксировано семь пропущенных и один ассист от Лунина.

Сезон для "Реала" завершен. Команда финишировала в Ла Лиге на втором месте.

По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 25.05.2025
yellow-arrow
И вашим, и нашим. Лунин спас Реал прекрасным сейвом, а затем чуть не привез гол – ВИДЕО
yellow-arrow
Заключительный тур чемпионата Польши. Лехия Гданськ принимает Катовице, Кто из украинцев в старте?
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Who Scored
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости